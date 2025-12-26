年末年始は実家や義実家に帰省を考えているママも多いでしょう。義実家に帰省すると、料理の準備や家事などをやらなくてはいけないという人もいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、お正月に義実家に帰省することについてこんな投稿がありました。『12/29からお節料理のために義実家に泊まらされて、義実家に着いたらすぐに大掃除の手伝い、翌日は買い出しのために嫁が車を出して 、30日から仕込みをして、31日