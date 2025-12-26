映画化された「blue」「strawberry shortcakes」「南瓜とマヨネーズ」などの代表作で知られる漫画家の魚喃（なななん）キリコさんが2024 年12月25日、52歳で死去していたことが25日、分かった。新潟県出身。魚喃さんの書籍の出版元となった東京ニュース通信社が同日、明らかにした。 【写真】魚喃キリコさんがXに残した最後のイラスト 同社は「一年の時を経てのご報告となりましたことは、故人ならびにご遺族の