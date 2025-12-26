8月28日、忽然とHey!Say!JUMPから姿を消した中島裕翔（ゆうと）。異例ともいえる当日発表をおこなった彼が1カ月後に姿を現したのは、神奈川県座間市だったーー。「中島さんの所属事務所『START ENTERTAINMENT』は、8月28日に彼の卒業を発表しました。中島さん本人も『今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました』と、演技に力を入れることをファンに向けて語っています。旧ジャニーズ事務所のグループを