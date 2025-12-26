8月28日、忽然とHey!Say!JUMPから姿を消した中島裕翔（ゆうと）。異例ともいえる当日発表をおこなった彼が1カ月後に姿を現したのは、神奈川県座間市だったーー。

「中島さんの所属事務所『START ENTERTAINMENT』は、8月28日に彼の卒業を発表しました。中島さん本人も『今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました』と、演技に力を入れることをファンに向けて語っています。

旧ジャニーズ事務所のグループを脱退後、ソロ活動をおこなうことはいまでは珍しいことではなく、2023年に『A.B.C-Z』を脱退した河合郁人（ふみと）さんや、2024年に『Sexy Zone』（現・timelesz）を脱退した中島健人さんは、脱退後も事務所は変わっていません。

しかし、中島裕翔さんの場合は、脱退のわずか数週間前にInstagramのライブ配信で『a-nationの打ち合わせをした』と話しており、本来は脱退する予定はなかったのではないか、とファンの間で裏で憶測が広がったのです」（芸能担当記者）

ラストイベントもなく、疑問を残したままグループを去ることになった中島。座間市役所に現れた中島は、スーツ姿。大勢のマスコミ陣の前で「再審開始」と書かれた紙を掲げている。

「2026年の1月から放送されるドラマ『シリウスの反証』（WOWOW）の撮影です。大門剛明（たけあき）氏の同名小説で、監督は映画『Winny』で実際に起きた事件をリアルかつ繊細に描いた、松本優作氏です。

今回のドラマは、冤罪の救済に挑む弁護士たちの戦いを描く社会派ミステリーです。主演の中島さんは弁護士として、25年前に岐阜県郡上八幡市で起きた、一家惨殺事件の犯人とされた死刑囚を救うた、再審請求に挑みます。

俳優を軸にしたいと語った中島さんにとって、脱退後初のドラマ出演となるので、注目が集まるのは間違いないでしょう。彼の場合、映画の出演が4本とまだ少ない状態なので、今回、結果を残せば主演映画の可能性があるかもしれません。また、ドラマがシリーズ化されれば、彼の代名詞ともなるので、まさに正念場です」（同前）

さらに、中島には気になる報道が12月上旬にあった。

「12月19日、『女性セブンプラス』が女優の新木優子さんとの熱愛を報じました。交際が長く、結婚する可能性すら取り沙汰されています。一部のファンの間では、結婚に向けてグループを抜けたのではないか、と噂されています。

とはいえ、それならある程度、時間をかけて脱退してもよかったはず。俳優業でがんばりたいという思いは本当なのでしょう。アイドルを辞めて、俳優としても地盤を固めるためには、時間がかかります。少なくとも結婚までは当分、時間がかかりそうです」（芸能ジャーナリスト）

『シリウスの反証』の主人公は、法の理想と現実のギャップに戸惑いながらも、真実をつかみ取ろうと奔走する。はたして、中島の理想はかなうのだろうか。