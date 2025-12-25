未発表の次期スタンダードスマホ「OPPO Reno15 A」が2026年に投入へ！写真は既存のOPPO Reno13 AGoogleが提供しているAndroid向けコンテンツ配信マーケット「Google Playストア」を利用できるかどうかを確認できる『Supported devices - Google Play Help - Google Support』にOPPO Mobile Telecommunications（以下、OPPO）製の未発表な次期スタンダードスマートフォン（スマホ）と見られる「OPPO Reno15 A」（開発コード名：OP62