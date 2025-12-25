未発表の次期スタンダードスマホ「OPPO Reno15 A」が2026年に投入へ！写真は既存のOPPO Reno13 A

Googleが提供しているAndroid向けコンテンツ配信マーケット「Google Playストア」を利用できるかどうかを確認できる『Supported devices - Google Play Help - Google Support』にOPPO Mobile Telecommunications（以下、OPPO）製の未発表な次期スタンダードスマートフォン（スマホ）と見られる「OPPO Reno15 A」（開発コード名：OP628FL1）が掲載されています。

型番は「CPH2081」となっているため、少なくとも日本のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリースマホ」）として投入されると見られ、ここ数年と同様に「OPPO Reno15 F 5G」と同一機種となるほか、ほぼ同じ機種として他の国・地域などではCPH2801という同一型番で「OPPO Reno15 FS 5G」や「OPPO Reno15 C 5G」としても展開されるようです。またすでに紹介しているように恐らくOPPO Reno15 AはKDDIおよび沖縄セルラー電話向け「OPPO Reno15 A（型番：OPG08）」やソフトバンク向け「OPPO Reno15 A（型番：A601OP）」も投入されると予想されます。

一方、CPH2801はベンチマークアプリ「Geekbench」に測定結果が登録されており、CPUのシングルコアが888、マルチコアが2564となっており、Motherboardが「parrot」となっていることからチップセット（SoC）は既存機種「OPPO Reno13 A」と同じくQualcomm製「Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform」（オクタコアCPU「2.2GHz Kryo Gold＜Cortex-A78ベース＞×4＋1.8GHz Kryo Silver＜Cortex-A55ベース＞×4」、GPU「800MHz Adreno 710」）になると思われ、少なくとも内蔵メモリーが12GB（実行11.11GB）のモデルがラインナップされるようです。

なお、現時点では「OPPO Reno15」シリーズはグローバル向けには発表されていないものの、中国向けに「OPPO Reno15」や「OPPO Reno15 Pro」、「OPPO Reno15C」が発表されており、中国向けのOPPO Reno15やOPPO Reno15 ProはMediaTek製「Dimensity 8450」、OPPO Reno15CはQualcomm製「Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform」であるため、OPPO Reno15 AもSnapdragon 7 Gen 4 Mobile Platformの採用が記載されましたが、現状ではOPPO Reno13 AからSoCが据え置きとなりそうです。


オウガ・ジャパンではOPPOブランドにてエントリーからミッドレンジクラスのOPPO Aシリーズ、ミッドレンジからミッドハイレンジで日本市場向けに独自開発したOPPO Reno Aシリーズ、ハイエンドクラスのOPPO Find Xシリーズなどのスマホを主に日本国内で展開しており、特にOPPO Reno Aシリーズは初代のOPPO Reno Aから毎年発売され、それぞれ人気機種となっています。

そうした中で今回、同社のOPPO Reno Aシリーズの次機種となるOPPO Reno15 Aと見られる型番が海外のMNOのeSIM対応機種に登録されました。OPPO Reno Aシリーズは1年ごとに奇数の番号で登場しているため、現行機種のOPPO Reno13 Aの「13」の次は「15」となると予想され、ここ数年は毎年6月頃に投入されているため、2026年も同じ頃に発表や発売となるのではないかと推測されます。

製品名型番発売日
OPPO Reno ACPH19832019年10月1日
OPPO Reno3 ACPH2013
A002OP		2020年6月25日
OPPO Reno5 ACPH2199
A101OP
A103OP		2021年6月3日
OPPO Reno7 ACPH2353
OPG04
A201OP		2022年6月23日
OPPO Reno9 ACPH2523
A301OP		2023年6月22日
OPPO Reno11 ACPH2603
A401OP		2024年6月27日
OPPO Reno13 ACPH2699
OPG05
A501OP		2025年6月26日



OPPO CPH2801のGeekbenchにおける測定結果



OPPO公式楽天市場店


記事執筆：memn0ck


■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・OPPO Reno15 A 関連記事一覧 - S-MAX
・OPPO CPH2801 - Geekbench
・OPPO公式サイト | オッポ