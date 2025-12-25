未発表の次期スタンダードスマホ「OPPO Reno15 A」のメーカー版「CPH2801」がGoogle Play対応製品に登録！SoCは据え置きに
|未発表の次期スタンダードスマホ「OPPO Reno15 A」が2026年に投入へ！写真は既存のOPPO Reno13 A
Googleが提供しているAndroid向けコンテンツ配信マーケット「Google Playストア」を利用できるかどうかを確認できる『Supported devices - Google Play Help - Google Support』にOPPO Mobile Telecommunications（以下、OPPO）製の未発表な次期スタンダードスマートフォン（スマホ）と見られる「OPPO Reno15 A」（開発コード名：OP628FL1）が掲載されています。
一方、CPH2801はベンチマークアプリ「Geekbench」に測定結果が登録されており、CPUのシングルコアが888、マルチコアが2564となっており、Motherboardが「parrot」となっていることからチップセット（SoC）は既存機種「OPPO Reno13 A」と同じくQualcomm製「Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform」（オクタコアCPU「2.2GHz Kryo Gold＜Cortex-A78ベース＞×4＋1.8GHz Kryo Silver＜Cortex-A55ベース＞×4」、GPU「800MHz Adreno 710」）になると思われ、少なくとも内蔵メモリーが12GB（実行11.11GB）のモデルがラインナップされるようです。
なお、現時点では「OPPO Reno15」シリーズはグローバル向けには発表されていないものの、中国向けに「OPPO Reno15」や「OPPO Reno15 Pro」、「OPPO Reno15C」が発表されており、中国向けのOPPO Reno15やOPPO Reno15 ProはMediaTek製「Dimensity 8450」、OPPO Reno15CはQualcomm製「Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform」であるため、OPPO Reno15 AもSnapdragon 7 Gen 4 Mobile Platformの採用が記載されましたが、現状ではOPPO Reno13 AからSoCが据え置きとなりそうです。
オウガ・ジャパンではOPPOブランドにてエントリーからミッドレンジクラスのOPPO Aシリーズ、ミッドレンジからミッドハイレンジで日本市場向けに独自開発したOPPO Reno Aシリーズ、ハイエンドクラスのOPPO Find Xシリーズなどのスマホを主に日本国内で展開しており、特にOPPO Reno Aシリーズは初代のOPPO Reno Aから毎年発売され、それぞれ人気機種となっています。
そうした中で今回、同社のOPPO Reno Aシリーズの次機種となるOPPO Reno15 Aと見られる型番が海外のMNOのeSIM対応機種に登録されました。OPPO Reno Aシリーズは1年ごとに奇数の番号で登場しているため、現行機種のOPPO Reno13 Aの「13」の次は「15」となると予想され、ここ数年は毎年6月頃に投入されているため、2026年も同じ頃に発表や発売となるのではないかと推測されます。
|製品名
|型番
|発売日
|OPPO Reno A
|CPH1983
|2019年10月1日
|OPPO Reno3 A
|CPH2013
A002OP
|2020年6月25日
|OPPO Reno5 A
|CPH2199
A101OP
A103OP
|2021年6月3日
|OPPO Reno7 A
|CPH2353
OPG04
A201OP
|2022年6月23日
|OPPO Reno9 A
|CPH2523
A301OP
|2023年6月22日
|OPPO Reno11 A
|CPH2603
A401OP
|2024年6月27日
|OPPO Reno13 A
|CPH2699
OPG05
A501OP
|2025年6月26日
OPPO CPH2801のGeekbenchにおける測定結果
