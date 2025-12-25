チラシきっかけで野球の道へ…楽天ジュニア主将の小野寺翼逸材小学生が集って日本一を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」が12月26日に開幕する。東北楽天ゴールデンイーグルスジュニアの主将を務める小野寺翼（たすく）選手（6年）がスポーツ少年団に入団したのは小学4年生の頃。そこからわずか2年で難関を突破した。寺岡寛治監督が「生まれ持った野球センスがある」と評する逸材に話を聞いた。宮城・浮島サザン