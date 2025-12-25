チラシきっかけで野球の道へ…楽天ジュニア主将の小野寺翼

逸材小学生が集って日本一を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」が12月26日に開幕する。東北楽天ゴールデンイーグルスジュニアの主将を務める小野寺翼（たすく）選手（6年）がスポーツ少年団に入団したのは小学4年生の頃。そこからわずか2年で難関を突破した。寺岡寛治監督が「生まれ持った野球センスがある」と評する逸材に話を聞いた。

宮城・浮島サザンカジュニアーズでは捕手兼投手で、捕手がメーンポジション。足の速さを評価され、楽天ジュニアではセンターを守る。小野寺は走攻守三拍子揃った器用な選手だ。

もともとサッカーをしていたが、小学校からの帰宅途中、野球チームのチラシが目に入ったのを機に野球に興味を持った。当初は楽天イーグルスアカデミーで野球に触れ、小学4年から本格的に白球を追うようになった。

「野球はチームプレーで、1球1球考える時間がある。そこが好きです」と小野寺。野球の楽しさを知り、野球の虜になった。そんな中で目標に設定したのが楽天ジュニアに選出されることだった。

小学5年時に初めてセレクションを受けるも落選。「バッティングが弱み」と自己分析し、この1年は打撃練習に力を入れた。自宅の庭では父にトスを上げてもらい、1日800回ネットに向かって打ち込んだという。長打力が伸びたこともあってリベンジを果たした小野寺は、「ずっと目標にしていたので選ばれてすごく嬉しい」と白い歯をこぼす。単なる才能ではなく努力の末に評価を得た。

理想は「グラウンドに入ったら厳しく言える」主将

楽天ジュニアでは寺岡監督の指名で主将に就任した。指揮官は「しっかり声を出せるし取り組む姿勢もいい。チームを引っ張ってくれると思ったのでお願いしました」と明かす。

所属チームでも主将を務めており、「野球以外では仲良くして、グラウンドに入ったら厳しく言える」主将を理想に掲げる。楽天ジュニアでも当初からチームメートと積極的にコミュニケーションを図って仲を深め、今では改善点を直接指摘できるほどの関係性を構築した。「みんなに信頼される主将になりたい」とも話すように、信頼があるからこそ躊躇なく指摘することができる。

好きな選手は大谷翔平投手（ドジャース）。技術面はもちろん、その人間性に惹かれた。「挨拶やゴミ拾い、掃除などはしっかりするよう心がけています」。チームメートにも共有してグラウンド外の行動から意識を高めている。

「落選した人も含めて自分たちに期待している人は多い。応援を無駄にしないように日本一を取りたいです」。楽天ジュニアが重視する野球に取り組む姿勢・元気・礼儀・チームワークを体現しつつ、頂点を目指す。（川浪康太郎 / Kotaro Kawanami）