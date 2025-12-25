日銀が政策金利を30年ぶりの水準に引き上げた。経済全体で見ると、住宅ローンを抱える30〜50代の現役世代は、負担が増える可能性が高い。対して、預金などの金融資産の蓄積の大きい60代以降の世代は負担が減ることも考えられる。他方で気がかりなのは物価高と円安だ。高市政権下、国債費は初の30兆円になる見通し。財政の一段の悪化、円安がさらに進行する懸念もある。（多摩大学特別招聘教授真壁昭夫）追加利上げで円安が加速…