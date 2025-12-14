【その他の画像・動画等を元記事で観る】 今田美桜、SixTONESの松村北斗、木村昴、藤崎ゆみあ（崎は、たつさきが正式表記）が出演する、Daiichi Lifeグループの新TVCM『Daiichi Life になぜ変わる？』篇が12月29日より全国放映スタートする。放映に先駆け、CM本編、メイキング、インタビューが公開された。 ■CM本編に加えメイキングも公開 本CMでは、Daiichi Lifeグループが生命保険事業から事業領域