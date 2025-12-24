¡Ô¼¡²ó¤ÏÍèÇ¯1·î30ÆüÊüÁ÷¤Ç¤¹¡ª ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡Õ2025Ç¯12·î19Æü¤Ë¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍ­µÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢2026Ç¯¤ÎÊüÁ÷Æü¤Î¹ðÃÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊüÁ÷Æü¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷ÆüÊÑ¹¹¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²óÅú¤Ï¡Ö2025Ç¯12·î5Æü¤ÎÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼¡²ó¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¤Ë3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¡È¾®¿ù¤¬¥ì¥¿¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó