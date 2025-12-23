大手宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」で、ここ数年、クリスマス時期に大幅な配達遅延や、ピザが届かないというトラブルが相次いだ。苦い経験を重ねた同社が今年のクリスマスイブに向けて、どのような対策を講じたのか、取材した。雪辱を果たすことができるだろうか。●「数時間後も届かない」「寒空の下100人近く行列」ドミノ・ピザでは2024年のクリスマスイブ、宅配を頼んだピザが数時間経っても届かないという苦情が相次いだ。S