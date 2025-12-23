人命救助や特殊詐欺の未然防止、高齢者の安全確保などに功績があった9人に警察から感謝状が贈られました。 【写真を見る】海に転落した高齢者を救助船で向かった漁師に感謝状大分 23日、大分東警察署から感謝状が贈られた9人のうち、漁師の須川直樹さん（59）や会社員の吉田泰章さん（33）ら4人は12月9日午後7時前、警察から連絡を受けて、大分市佐賀関で釣り人が海に落ちた現場に船で救助に向かいました。その後、4人は波消