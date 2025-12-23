西アフリカにあるナイジェリアで武装集団によって300人以上の生徒らが誘拐された事件で、連れ去られた生徒ら全員が解放されたことがわかりました。【映像】拉致されていた生徒らナイジェリアの大統領報道官は21日、「拉致された生徒130人が新たに解放され、拘束されている者はいない」と明らかにしました。解放の経緯については明らかになっていません。この事件は先月21日に、カトリック系の寄宿学校が武装集団に襲われ、