アトレティコ・マドリードが、アタランタに所属するナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンの獲得に成功しそうだ。1日にイタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』などが報じた。現在28歳のルックマンは、2022年8月にライプツィヒからアタランタに移籍。加入1年目から攻撃における主軸として定着し、2023−24シーズンにはクラブ史上初のヨーロッパリーグ制覇に大きく貢献した。しかし、昨年夏の移籍市場でインテル