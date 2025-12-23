クリスマスにホームパーティ。食卓に「これ手作り？」と聞かれる一皿、用意してみませんか。おしゃれでセンスのいい料理がインスタグラムで話題のleikoɡa（@leikoga）さん直伝、とっておきの〈ほめられパスタ〉。見た目は本格的なのに、使うのは身近な材料ばかりです。昆布だしを使うことで、おうちのパスタがぐっと格上げ。ひと口で印象に残り、気づけば会話の中心になっているかも！『アマトリチャーナ』のレシピ材料（2人