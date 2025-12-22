【これからの見通し】クリスマス週に入る、円安相場が継続するのか確認を 今週は２４日のクリスマスイブ、２５日のクリスマス、２６日のボクシングデーと、週後半はクリスマスムードが盛り上がる。西欧などの海外勢は週明けからクリスマス休暇を取るケースが多い。東京・アジア時間の取引一巡あとは流動性が細ることから、基本的に様子見姿勢が支配的となりそうだ。 そのなかで、年後半の円安の流れが