テレビでのキャラクターは作っているのか否か。「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」12月19日生放送回では、MCの安田大サーカス・クロちゃんが、その疑問に答える場面があった。【映像】クロちゃんのキャラは作り物？真相は番組では、ミニコーナー「イチ推しボートレーサー」を実施した。ピックアップしたのは静岡支部所属の新人・豊田祥生選手。様々な質問をするうち、スタッフがクロちゃんの印象を聞いた。