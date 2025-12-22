東京・赤坂の個室サウナで30代の夫婦が死亡した事件、ドアのノブがはずれていたり非常ボタンが作動しなかったり、安全上の不備が明らかになってきた。2025年12月21日の情報番組「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）でレギュラーコメンテーターの橋下徹さんは「今こそ政治的大号令をかけて法の不備をただすべき」と政治側に早急に取り組むよう直言した。「政治的大号令をかけて一斉点検すべき」番組は警視庁による現場検証のVTR