ドッグランで迷子になったシーズーさん。飼い主さんが名前を呼ぶと…？気づいた瞬間の可愛すぎるリアクションが話題を呼び、投稿は14万回再生を突破。「笑顔がたまらんね」「ほんとに探してる」「シーズーあるあるｗ」といったコメントが寄せられました。 【動画：ドッグランで迷子になっている犬→名前を呼んでみた結果…気づいた瞬間の『愛おしい反応』】 ドッグランで迷子になったわんこ Instagram