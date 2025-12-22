日本相撲協会の“理事長候補”として、角界の期待を背負う元横綱・稀勢の里こと二所ノ関親方（38）。愛弟子が横綱にまで上り詰め、親方として鼻高々な一年となった一方で、「週刊新潮」は二所ノ関部屋の驚くべき愚行の数々を捉えていた（以下、「週刊新潮」2025年2月27日号をもとに加筆・修正しました）。＊＊＊【実際の写真】「肛門に酒瓶を突っ込む」衝撃の瞬間を捉えた！二所ノ関部屋の“下品すぎる”飲み会お尻の穴をあ