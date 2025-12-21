総理官邸の関係者が「核を持つべき」と発言したことについて、北朝鮮外務省は「夢見てきた核武装化の野望を直接述べたもの」と非難する談話を発表しました。【映像】北朝鮮国営通信の記事北朝鮮メディアによりますと、外務省傘下の日本研究所の所長は20日付けの談話で、官邸関係者の非公式取材の場での発言について「決して失言などではなく日本が長年、夢見てきた核武装化の野望を直接述べたものだ」と非難しました。また、