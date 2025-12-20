¥æー¥Óー¥¢¥¤¥½¥Õ¥È¤Ï12·î19Æü¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥ó¥É¥é¡Ù¤ÎºÇ¿·³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥Õ¥í¥à¡¦¥¸¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥º¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥²ー¥à¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡Ë ¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥·¥êー¥º¿·ºî±Ç²è¤Î¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥²ー¥àºîÉÊ¤ÎÍ­ÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î»Üºö¡£¥æー¥Óー¥¢¥¤¥½