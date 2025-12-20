¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½ñÀÒ¡Ø¤â¤Ã¤È!!Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¡ÊÌîÂ¼ÍµÇ·Ãø¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤À¡£Google¡¢Apple¡¢Microsoft¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶°ìÎ®´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ç¤â½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¡È¹Í¤¨¤ëÎÏ¡É¤òÃÃ¤¨¤ëÃÎÅª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤Î·æºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ºî¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¤Ï2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼4