¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÛÎã¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¡Ø2¤Ä¤Îº½»þ·×¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½ñÀÒ¡Ø¤â¤Ã¤È!!Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¡ÊÌîÂ¼ÍµÇ·Ãø¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤À¡£Google¡¢Apple¡¢Microsoft¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶°ìÎ®´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ç¤â½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¡È¹Í¤¨¤ëÎÏ¡É¤òÃÃ¤¨¤ëÃÎÅª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤Î·æºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ºî¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¤Ï2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼4°Ì¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñÃ±¹ÔËÜ¡¿¥È¡¼¥Ï¥óÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤Ç¤¢¤ëËÜ½ñ¤â¡¢¡ÖÁ°ºî°Ê¾å¤ËÌÌÇò¤¤¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁ´À¤Âå¤«¤éÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÆ±½ñ¤«¤é¡¢¡ÖÀèÆþ´Ñ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¡×¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÌäÂê¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
ÀèÆþ´Ñ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ï¼±¡×¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤â¡¢¤È¤¤Ë»×¹Í¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤ÎÌäÂê¡¢¼«Ê¬¤ÎÀèÆþ´Ñ¤òµ¿¤Ã¤Æ¡¢Àµ²ò¤òÆ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2¤Ä¤Îº½»þ·×¤¬¤¢¤ë¡£
1¤Ä¤Ï5Ê¬ÍÑ¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï8Ê¬ÍÑ¡£
¤³¤Î2¤Ä¤Îº½»þ·×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢9Ê¬¤ò·×¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡©
¡¡¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤ÈÀµ²ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
