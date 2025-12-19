ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 食生活ジャーナリストの会、2025年の「食の十大ニュース」を発表 ランキング 読売新聞オンライン 食生活ジャーナリストの会、2025年の「食の十大ニュース」を発表 2025年12月19日 16時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 食生活ジャーナリストの会が2025年の「食の十大ニュース」を発表した 1位になったのは、昨年から続く高値など「終わらない『令和の米騒動』」 2位には「大阪・関西万博に世界の食が集結」がランクインした 記事を読む おすすめ記事 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分 佐久間宣行氏、４０歳過ぎて一切行かなくなった２次会 「悪い事起きるのは全部２次会」 2025年12月18日 13時45分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分