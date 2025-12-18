不二家は、ミルキー風味のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」にて、「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋」と年始限定のドーナツBOX２種を発売する。いずれも「ペコちゃんmilkyドーナツ」全店にて、2026年の営業初日より販売開始となる。「ペコちゃんmilkyドーナツ」は、不二家初のドーナツ専門店として2024年9月に1号店をオープンし、現在は全国14店舗を展開している。定番の「milkyドーナツ」や「milkyクリームド