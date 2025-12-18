お互いの存在に気付く幽霊と女性【漫画】本編を読む→幽霊の存在に気付いてしまい…!?昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみさん(@y_asufumi100)は、X(旧Twitter)や投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿している。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇する短編漫画で、有名な話だけでなくマイナーな都市伝説も登場する。今回は「見えてるくせに」を紹介するとともに、著者にもしも幽霊が見えたときに取る行動についても