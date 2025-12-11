Chilla’s Art（チラズアート）による人気ホラーゲーム「夜勤事件」を実写映画化した『夜勤事件 The Convenience Store』が２月20日(金)より公開。予告編とポスタービジュアルが解禁された。深夜のコンビニを舞台に、新人店員の主人公が得体のしれない恐怖に襲われる本作。主演は南琴奈。『きさらぎ駅』『リゾートバイト』の永江二朗が監督を務める。予告編は、原作ゲームを彷彿とさせる主観映像の出勤シーンから始まり、先輩店員