「価格への影響は、ほぼほぼないと考えている」【写真】小野田紀美経済安保相とは同学年、何やら言葉をかけていた鈴木農相12月16日、物価高対策の一環として政府、農林水産省が配布する「おこめ券」が、コメ価格への影響も懸念されることに答えにならない答えで返した鈴木憲和農相（43）。あくまでも価格に「コミット（関与）しない」体を貫いてーー。前大臣の小泉進次郎防衛相（44）による「備蓄米放出」によって、一時は5キ