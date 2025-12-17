米海軍原潜ヴァージニア級4番艦ノースカロライナ、全長114.9m、7800t、水中を32ノット航行可能トランプ米大統領は韓国の原子力潜水艦（以下、原潜）の建造を承認し、それを米国フィラデルフィアの造船所で建艦するとした。さらに小泉防衛大臣は、11月6日のTV番組でこう発言した。「今までのようにディーゼルでやるのか、それとも原子力潜水艦なのか。議論をしていかなければいけないぐらい、日本を取り巻く環境は本当に厳しくなっ