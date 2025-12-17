竹原慎二は日本人には到達不能と思われていたミドル級の世界王座を初めて奪取した photo by AFLO井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち17：竹原慎二過去の連載リスト〉〉〉長身痩躯にもかかわらず、燃え立つような打撃戦に明け暮れた。日本、アジアの強敵をことごとく打ち破り、やがて、日本のボクサーが到底たどり着くことはないと信じられていたミドル級の世界王座に辿り着く。王座在位はわずか半年。初防衛に失