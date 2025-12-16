俳優の北川景子（39）が15日、Xを更新。報知映画賞の表彰式での最新ショットを公開すると、心配の声が寄せられている。【映像】「痩せたかんじ？」心配が寄せられた北川景子の姿（アップあり）2025年11月14日、Xで「『未来』『ナイトフラワー』『あなたを奪ったその日から』『ばけばけ』の順で昨年の秋から1年以上やつれてるor貧しくて食べられない母親をやってます…そんな訳でずっと痩せてます ばけばけ終わったら色々食べよ