12月14日、横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の最終回が放送された。1年間にわたる物語の陰には、横浜のストイックな役作りがあったようだ。『べらぼう』は、多くの浮世絵師や作家の才能を見出し、世に送り出した江戸時代の出版人・蔦屋重三郎の波瀾万丈な人生を描いたもの。最終回では、蔦重が脚気に倒れ、彼を愛した仲間たちに看取られる様子が描かれたが、放送前から、横浜のビジュアルの変