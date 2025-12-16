静岡県伊東市の市長選挙が12月14日に投開票が行われ、学歴問題を発端として、二度の不信任決議を受けていた田久保眞紀前市長（55）が落選した。当選したのは前市議の杉本憲也氏（43）で、自民推薦で元市長の小野達也氏（62）ら9人による混戦を制した。「票が分散し、どの候補も当選に必要な有効投票総数の4分の1という法定得票を得ることができない可能性も指摘されていましたが、13,522票を獲得した杉本氏が当選となりました。田