»³²¦¤¬µÞÈ¿È¯¤·Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£±£²Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£¸～£±£°·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â£³£²²¯£·£²£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³£°¡¥£°¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£´²¯£·£·£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£´£±¡¥£±¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£³²¯£·£²£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£´¡¥£µ¡óÁý¡Ë¤ÈÂçÉýÁý±×¤ÇÃåÃÏ¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ä¶ÈÍø±×¤Î¿ÊÄ½Î¨¤¬£¹£µ¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ »º¶Èµ¡´ï¸þ¤±¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü´ðÄ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë