12月15日（月）の『徹子の部屋』に、ディーン・フジオカが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！ディーンは福島県で生まれ、高校卒業後アメリカに留学。その後、香港でスカウトされ、台湾など各国で人気となった。4人きょうだいの長男として生まれたディーン、子どもの頃は父が英語や中国語を教えてくれたという。国際的に活躍するディーンを育んだ両親の話を聞く。そんなディーンには茶道やピアノ、乗馬など多彩な