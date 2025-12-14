「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われ、“歌舞伎町最恐ホスト”舞杞維沙耶は“顔面狂気”長谷川拓也と１分３回のベアナックルＭＭＡで対戦し、３回ＫＯで勝利を飾った。１回はゴングから両者激しい攻防を繰り広げたが、中盤に舞杞が倒れる場面も。長谷川も鼻から流血する死闘となった。