食楽web ●大阪土産の新定番として注目度が上がっている大阪の「グランカルビー」の魅力をレポートします。 大阪土産として密かな人気の「グランカルビー」。カルビーが2014年から手掛けている手掛ける高級ポテトチップスのブランドです。 ただのポテチと侮るなかれ。子供はもちろん大人が満足できる贅沢なラインナップで、年末年始のおみやげにぴったりなんです。 実店舗は全国で大阪・梅田だけ！