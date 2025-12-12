ドジャース・山本由伸投手（２７）が、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する見込みであることが１２日までに、分かった。侍ジャパンではドジャース・大谷翔平投手（３１）に続いて２人目の出場内定選手となった。一方で佐々木朗希投手（２４）は出場を見合わせることとなった。山本はメジャー２年目の今季、東京ドームで行われたカブスとの開幕戦の先発を託されると、チームの先発
