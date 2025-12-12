プロ野球・オイシックス新潟は12日、阪神を戦力外となっていた渡邉諒選手と契約合意したことを発表しました。渡邉選手は2013年ドラフト1位で東海大甲府高から日本ハムに入団。2019年にはキャリアハイとなる132試合の出場で11本塁打をマークするなど躍動しました。その後、2023年からはトレードで移籍した阪神でプレー。出場を重ねていましたが、30歳を迎えた移籍後3年目の今季は22試合の出場で打率.158にとどまり、オフに戦力外と