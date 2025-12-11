日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

青森で震度6強、ビルの鉄塔が倒壊の恐れ NTT東日本が住民に直接説明

by ライブドアニュース編集部

  • 地震で最大震度6強を観測した青森県八戸市の「NTT青森八戸ビル」
  • 屋上にある鉄塔の一部に損傷が見つかり、倒壊する恐れがあるという
  • 市は周辺の住民に避難指示を出し、NTT東日本が避難所で住民に直接説明した
