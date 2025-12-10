検視官は変死事案について調べ、事件性を判断する仕事だ。変死にはさまざまな背景がある。元検視官の山形真紀さんは「検視の現場において、男性の自慰行為中の死は珍しいことではない。50歳過ぎの自慰行為中の変死事案は、私だけでも数カ月に1回くらいは臨場する程度にあった」という――。※本稿は、山形真紀『検視官の現場 遺体が語る多死社会・日本のリアル』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／