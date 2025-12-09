女優田中みな実（３９）が７日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。２０１４年にＴＢＳを退社してフリーアナウンサーに転向したのは、朝の帯番組の司会を目指してだったと明かす一方、思うように仕事が進まず「後悔することばかりでした」と告白した。当時は「状況が悪くてもフリーになって絶対良かったと言うように決めてた」というが、「孤独を感じて辞めなければ良かったなと思ったり」と明かした。現在活躍している