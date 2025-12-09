名古屋グランパスに所属するMF稲垣祥が、『2025Ｊリーグ優秀選手賞』に選出された。6日、本拠地『豊田スタジアム』に鳴り響いた、「いな・がき・しょう」のコール。この大声援を受けた“15”は、後半アディショナルタイムに獲得したPKをゴール左上に決めて見せた。キャリアハイとなる、シーズン11得点目だった。1991年12月25日生まれの稲垣は現在33歳。名古屋グランパス在籍6年目となった今シーズンも、ドイスボランチの一角