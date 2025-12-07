¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡áÌÚÀ¥Éð¡ÛÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£µÆü¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡Ê£×£Â£Ä¡Ë¤ò£·£²£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£±¡¦£²Ãû±ß¡Ë¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤«¤éÇÛ¿®¡¦ÇÛµë¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤ëµðÂç¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÇÂæÆ¬¤·¤¿¿·¶½ÀªÎÏ¤¬ÅÁÅý´ë¶È¤ò¤Î¤ß¹þ¤à·Á¤Ç¡¢ÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ÏÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹â¡Ö£×£Â£Ä¤Ï