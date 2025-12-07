東京・錦糸町の風俗店関連施設で12月6日夜、冷凍状態の乳児の遺体が発見された。切断された頭部と手足がビニール袋などに入れられて冷蔵庫の冷凍室から見つかったが、胴体部分はなく性別も不明。警視庁は死体損壊・遺棄事件とみて捜査を開始、司法解剖を進めるなど死因と身元の特定を急いでいる。 〈画像〉「冷蔵庫から乳児の頭部が」規制線が張られ捜査員が多数出動、事件発生直後の現場 遺体は生後数ヶ月から1年未満とみ