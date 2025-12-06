「ミスタードーナツ」は、12月26日（金）から、「ミスド福袋2026」を、全国の店舗で順次発売。これに先駆け、12月10日（水）から「ミスドネットオーダー」および店頭にて予約受付が開始される。今回クランクイン！トレンドは、特別に商品をお借りし、発売前に開封！イラストレーターの原田治氏コラボグッズや、ポン・デ・ライオンと仲間たちが主役の激かわグッズが詰まった大ボリュームの内容を紹介する。【写真】トートバッグ