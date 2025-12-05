「オリコン週間ＢＯＯＫランキング」が５日までに発表され、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」（集英社）で「新書大賞２０２５」（中央公論新社主催）を受賞した文芸評論家・三宅香帆さんの最新作「考察する若者たち」（ＰＨＰ研究所）が形態別「新書」で２週連続で１位を獲得した。週間売上０・７万部で累積売上も１・４万部となった同作は、映画や漫画の解釈を深掘りする「考察記事」や「考察動画」が、なぜ流行する