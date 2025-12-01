「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）11月29日（土）放送は、「ジャンポケ再生工場」。2人になって再出発したジャングルポケット（おたけ、太田博久）の今後について、MC陣の劇団ひとり、おぎやはぎ（小木博明、矢作兼）とともに考えるはずが…お互いから不満噴出！？【動画】「頭がおかしくなりそう」2人で再出発のジャングルポケット、不満爆発で激突おたけから太田への不満！？コンビとなって再出発したジャングルポケットだ